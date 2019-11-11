Мер Житомира призначив начальника ТТУ

З 12 листопада 2019 року Андрій Нечуйвітер керуватиме «Житомирським трамвайно-тролейбусним управлінням».
Відповідне розпорядження про призначення Житомирський міський голова Сергій Сухомлин підписав 11 листопада.
«Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ткачука Д.Г. від 06.11.2019 №26/100, заяву Нечуйвітра А.В., відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 65 Господарського кодексу України, статті 19 Закону України «Про міський електричний транспорт», за погодженням з Міністерством інфраструктури України від 22.10.2019 №11014/10/10-19: 1. Призначити з 12 листопада 2019 року Нечуйвітра Андрія Володимировича на посаду начальника комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради та укласти з ним контракт, що додається», – йдеться у розпорядженні.
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