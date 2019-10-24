У Житомирській області затримали чорних лісорубів з Рівенщини

23 жовтня поліцейські спільно з лісовою охороною затримали двох молодиків, які вчинили незаконну порубку дерев сосни на території Олевського лісового господарства. У них вилучено пили, транспорт та деревину. Розпочато кримінальне провадження.
Про це 24 жовтня повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області
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Подія сталася увечері, після 18.00. Під час профілактичного відпрацювання спільна рейдова група лісової охорони та поліцейських почули характерні звуки роботи пил у лісовому масиві неподалік с. Лісове Олевського району.
- Раніше ми уже отримували інформацію щодо крадіжок лісу у цьому масиві, що знаходиться неподалік межі Житомирщини та Рівенщини.
Однак через віддаленість місця від райцентру порушники встигали втекти до сусідньої області до прибуття груп реагування поліції, - розповів начальник Олевського ВП Ігор Григоришин. – Цього разу рейдувальники були поруч та швидко заблокували порушникам шлях для втечі.
Відтак було затримано молодиків, які пересувались двома гужовими повозками з колодами сосни загальною кількістю понад 6 м3. Під час огляду місця події також вилучено пили та встановлено ділянку, де було здійснено незаконну порубку.
Чоловіків разом з краденим лісом доставлено до Олевського відділення поліції для встановлення усіх обставин. Так, з’ясувалось, що молодики є 19-ти та 24-річними жителями с. Кисоричі Рівненської області. Жодних документів на виявлений у них вантаж надати вони не змогли.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність аж до позбавлення волі терміном до 5 років.zhitomir.life