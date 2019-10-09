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В Житомир приїхав міністр оборони, щоб розказати про «формулу Штайнмаєра»

У Житомирі 9 жовтня в обласній філармонії проходить зустріч в рамках «Діалоги про України», яка покликана детально роз’яснити процесу мирного врегулювання на Донбасі відповідно до так званої «формули Штайнмаєра».

«Захід пройде у Житомирі в рамках програми «Діалоги про Україну», яку ініціював Президент Володимир Зеленський. Вона передбачає публічні обговорення та роз’яснення важливих для України тем, насамперед про імплементацію «формули Штайнмайєра». Під час зустрічі представники Уряду детально пояснять, які кроки для припинення війни будуть здійснені найближчим часом, за які «червоні лінії» влада не заступатиме та навіщо Україна погодилася на «формулу Штайнмаєра». Учасники зустрічі матимуть змогу висловити свої думки та пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донеччині та Луганщині й поставити запитання. Мета таких зустрічей – безпосередній діалог влади та суспільства, у результаті якого має бути напрацьована спільна позиція та спільні рішення з чутливих і важливих питань», - анонсувала цей захід 8 жовтня пресслужба ОДА.

zhitomir.info
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