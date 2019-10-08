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Нардеп депутатам Житомирської облради: «мораторій буде знято, яке б звернення ви зараз не готували»

Народний депутат України від Житомирщини Богдан Кицак під час сесії облради звернувся до депутатів та зазначив, що які б звернення до Верховної Ради вони не готували - мораторій на продаж землі буде знято.

«Цікава у вас аргументація. Просто вбиває наповал. Зараз розробляється альтернативний законопроект земельної реформи. Мораторій буде знято, яке б звернення зараз не готували. Українська земля не буде продаватися іноземцям. Тобто сюди не будуть запускатися іноземні інвестиції. В першу чергу буде робитися все для того, аби було комфортно селянину - власнику землі», –  сказав нардеп від Житомирщини Богдан Кицак.

Після різких реплік від нардепа до депутатів обласної ради, останні досить сильно здивувалися та вирішили закликати його бути більш толерантним.

«Ви тільки стаєте на шлях великої політики, але знайте що вас запитають. Будьте толерантними до людей. Адже ви такий самий депутат як ми, лише маєте більший значок і більший мандат», – звернувся до нардепа депутат облради Чорноморець.

https://zhitomir.life
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