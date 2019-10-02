В Бердичеве подростки избили сверстницу и ее маму, снимая все на видео. Среди нападавших – дочка сотрудника полиции

То и дело на страницах информационных ресурсов Украины появляется шокирующая информация о случаях булинга в учебных заведениях. Несколько раз в эпицентре серьезного скандала оказывались несовершеннолетние девочки, которые толпой избивали сверстницу. Напомним, что год назад в Малине девушки избили до смерти свою 17-летнюю подругу за долг в 500 гривен, оставив тело несчастной на мусорнике. И если срочно не принять меры, в ближайшее время аналогичная ситуация может повториться и у нас в Бердичеве.
Как нам стало известно, мама 15-летней бердичевлянки, которая учится в одном из профтехучилищ города, подала заявление в полицию по факту булинга, которому систематически подвергалась ее дочка. Женщина утверждает, что девочке постоянно угрожают сверстницы. Обратиться в полицию ей пришлось после того, как этим воскресеньем в парке культуры и отдыха ее дочку, а потом и ее саму, избили агрессивные подростки.
По словам матери, о том, что ее дочке забили «стрелку» в курилке за гаражами возле парка культуры и отдыха она узнала уже поле того, как ей прислали СМС с просьбой срочно прийти, и спасти девочку. Когда родители прибежали, ребенка уже избивало несколько девочек, вокруг собралась большая толпа подростков, никто не делал попыток пресечь драку. Более того – многие снимали проходящее на мобильные телефоны. По словам матери, когда она бросилась спасать дочку, то напали и на нее.
По факту данного события был вызван наряд полиции, подозреваемых в избиении доставили в Бердичевский горотдел полиции, где они сделали ряд жизнерадостных селфи и разместили их в социальных сетях. В полиции журналистам рассказали свою версию событий: что в результате словесного конфликта завязалась драка между двумя девочками, которая закончилась нанесением телесных повреждений. Кто кого бил – выясняет следствие, ведомости внесены в ЕРДР за ст. 125 ч.І Криминального кодекса Украины.
Пострадавшая девочка призналась родителям, что она систематически подвергалась травле со стороны нападавших. Они постоянно угрожали и насмехались над своей жертвой и даже говорили, что хотят видеть ее в гробу. Также, по словам девочки, на месте происшествия присутствовала ее одногруппница и студенты других учебных заведений нашего города.
Теперь семья боится, что дело попробуют замять, ведь одним из инициаторов систематической травли и избиений является дочка… сотрудницы Бердичевского отдела полиции. О случившемся поставлена в известность заместитель мэра города Бердичева Валентина Адаменко которая курирует сферу образования в городе Бердичеве. Надеемся на то, что начальник Бердичевского горотдела Олег Мельничук сможет обеспечить законное расследование этого резонансного дела, и полиция не будет «покрывать» своих коллег.
Денис ЗАРЕМСКИЙhttps://www.berdichev.biz