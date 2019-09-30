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Віталій Бунечко затвердив нову структуру Житомирської ОДА. РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, як і анонсував під час першої пресконференції, розпочав процес оптимізації та удосконалення структури облдержадміністрації.
 
Розпорядження №337 «Про упорядкування структури обласної державної адміністрації» підписав керівник області 26 вересня.
 
Реорганізація ОДА та кадрові зміни – це одне із перших завдань, яке анонсував Віталій Бунечко під час першої пресконференції для ЗМІ.
 
«Президент Володимир Зеленський розпочав масштабні зміни у кожній області та кожному районі. Ми ж розпочинаємо перезавантаження влади на Житомирщині із структури ОДА, оптимізувавши її. Відтепер в ОДА функціонуватиме 13 структурних підрозділів. Такі зміни потрібні насамперед для удосконалення роботи цього держоргану. Адже ОДА має рухатись у напрямку із діджиталізацією та залученням молодих й амбітних працівників, які готові швидко втілювати зміни», – зазначає Віталій Бунечко.
 
Відповідно до документу, в ОДА функціонуватиме:
 
  • Департамент фінансів
  • Департамент регіонального розвитку (до якого приєднались управління дорожнього будівництва та інфраструктури та відділ менеджменту)
  • Департамент праці, соціальної та сімейної політики
  • Департамент агропромислового розвитку та економічної політики
  • Управління охорони здоров’я
  • Управління освіти і науки
  • Департамент культури, молоді та спорту (шляхом приєднання управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту і управління культури та туризму)
  • Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
  • Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи (замість управління цивільного захисту населення)
  • Управління екології та природних ресурсів
  • Державний архів Житомирської області
  • Служба у справах дітей
  • Управління внутрішнього аудиту та контрольно-аналітичної роботи.

http://oda.zht.gov.ua
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