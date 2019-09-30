Віталій Бунечко затвердив нову структуру Житомирської ОДА. РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«Президент Володимир Зеленський розпочав масштабні зміни у кожній області та кожному районі. Ми ж розпочинаємо перезавантаження влади на Житомирщині із структури ОДА, оптимізувавши її. Відтепер в ОДА функціонуватиме 13 структурних підрозділів. Такі зміни потрібні насамперед для удосконалення роботи цього держоргану. Адже ОДА має рухатись у напрямку із діджиталізацією та залученням молодих й амбітних працівників, які готові швидко втілювати зміни», – зазначає Віталій Бунечко.
Відповідно до документу, в ОДА функціонуватиме:
Департамент фінансів
Департамент регіонального розвитку (до якого приєднались управління дорожнього будівництва та інфраструктури та відділ менеджменту)
Департамент праці, соціальної та сімейної політики
Департамент агропромислового розвитку та економічної політики
Управління охорони здоров’я
Управління освіти і науки
Департамент культури, молоді та спорту (шляхом приєднання управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту і управління культури та туризму)
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи (замість управління цивільного захисту населення)
Управління екології та природних ресурсів
Державний архів Житомирської області
Служба у справах дітей
Управління внутрішнього аудиту та контрольно-аналітичної роботи.
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