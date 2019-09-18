У Житомирі не планують цього року продовжувати ремонт Великої Бердичівської

Нове дорожнє покриття Великої Бердичівської на ділянці від Старого бульвару (від пам'ятника Пушкіну) до перехрестя з вулицею Довженка цього року житомиряни не побачать.
Про це журналістам Житомир.info
розповів заступник міського голови Дмитро Ткачук.
23 липня управління капітального будівництва Житомирської міської ради оголосило тендер на проведення капітального ремонту вулиці Велика Бердичівська (від Старого бульвару до вул. Довженка). На сьогодні, 18 вересня, міська влада уклала договір з фірмою, яка виграла відповідний тендер.
«На сьогоднішній момент вже визначено підрядник, є підписаний договір. Ремонтувати Велику Бердичівську й далі буде та ж фірма, що проводила влітку ремонт ділянки від Соборного майдану до Старого бульвару - компанія «Автомагістраль», - розповів заступник міського голови Дмитро Ткачук.
Проте він зауважив, що у 2019 році ремонтні роботи на цій ділянці проводитися не будуть. За словами Дмитра Ткачука, у пріоритеті стоять інші вулиці, які також потребують капітального ремонту.
«Поки що роботи не розпочинаються. Наразі тривають розпочаті роботи на інших об'єктах, зокрема це вулиці Корольова і по критичності, і пріоритетності там це набагато потрібніше. Також зараз триває процедура підписання договорів по вулиці Вересівський Шлях, це є також більш нагальним питанням, тому що це частина територіальної громади міста Житомира. Тому в пріоритеті визначено, що доцільніше на 100% закінчити у цьому році саме ці об'єкти. Щодо вулиці Бердичівської це було би бажано, але у цьому стані, який зараз там є, зиму вона може простояти. Роботи на цій вулиці можуть розпочатися навесні», - зауважив Дмитро Ткачук.
Капітальний ремонт вулиці Велика Бердичівська на ділянці від Соборного майдану і до Старого бульвару розпочався у середині липня. Роботи здійснювалися за кошти дорожнього фонду Житомирської ОДА. На капітальний ремонт ділянки від пам'ятника Пушкіну до перехрестя з вулицею Довженка кошти виділяються з бюджету міста.
«Сума по даному об`єкту - 28 млн грн. Капітальний ремонт даної ділянки фінансується за кошти міського бюджету. У суму входить повний комплекс виконання робіт це все разом і з розміткою, і з люками», - розповів заступник міського голови.
Наразі у місті тривають роботи з капітального ремонту площі Короленка та вулиці Перемоги. За словами заступника міського голови, роботи які стосуються саме дорожнього покриття, підрядник закінчить до кінця тижня.
«По договору час у них ще є, але розраховуємо, що основна фаза - асфальт, буде зроблена до кінця тижня. Залишиться розмітка та облаштування тротуарів. Щодо тротуарів: там мінявся бортовий камінь, треба виконати деякі роботи з благоустрою території, але що стосується проїзної частини, думаю, упродовж тижня роботи будуть завершені», - зазначив Дмитро Ткачук.