Депутати проголосували за скорочення виконкому Житомирської міськради: залишили лише 10 членів «за посадами»

Склад виконавчого комітету Житомирської міської ради зменшили до 10 осіб, виключивши представників громадськості та політичних партій.
Таке рішення ухвалили на черговій сесії міської ради 17 вересня.
Погоджувальна рада пропонувала виключити зі складу виконкому членів, що пропустили 30% і більше засідань за час каденції.
Мер Сергій Сухомлин зачитав список прогульників та відсоток пропущених засідань: Наталя Волинець – 44%, Владислав Воробйов – 63%, Олена Ваколюк – 37%, Віра Гринишина – 34%, Андрій Дяченко – 53%, Михайло Кривошей – 81%, Неля Ковалюк – 37%, Віктор Потоцький – 53%, Олександр Таргонський – 44%, Марія Бовсуновська – 44%.
Мер уточнив, що озвучений відсоток «прогулів» стосується засідань у поточному, 2019 році.
Тобто, злісні прогульники – 10 членів виконкому з 24 наявних, а загальний чисельний склад виконавчого комітету Житомирської міської ради становить 25 осіб.
За виключення 10 членів виконкому проголосували 18 з 25 присутніх депутатів – рішення не прийняте. Нагадаємо, всього у міській раді 42 депутати, для прийняття рішення необхідно 22 голоси «за».
Далі на голосування поставили пропозицію погоджувальної ради – виключити тих, хто пропустив більше 30% засідань за весь період каденції, а не лише за поточний рік. Таких було семеро: Марія Бовсуновська, Наталя Волинець, Владислав Воробйов, Андрій Дяченко, Михайло Кривошей, Віктор Потоцький та Олександр Таргонський. Але й ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів – «за» були лише 17 депутатів.
Після 5-хвилинної перерви обговорення продовжилося. Одна з пропозицій була залишити у виконкомі лише тих, хто входить туди «за посадами» - мер та його заступники, секретар міськради, керуючий справами міськвиконкому, голови двох райрад Житомира та сільський голова Вересів.
Врешті за це й проголосували – у складі виконкому залишили лише 10 людей: цю пропозицію підтримали 24 депутати, і за рішення «в цілому» проголосували 25 депутатів.https://www.zhitomir.info