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Президент України представив нового голову Житомирської ОДА Віталія Бунечка



Сьогодні, 12 серпня, під час робочої поїздки до Житомирської області Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка.
 
«Розпочнемо з призначення нового голови Житомирської ОДА. Далі розберемо головні проблеми на Житомирщині, знайдемо їх вирішення. Дозвольте представити нового голову Житомирської обласної державної адміністрації – Віталія Бунечка», – наголосив Володимир Зеленський.
 
«Дякую за підтримку та за призначення мене на посаду голови Житомирської ОДА. Вважаю себе етнічним поліщуком, і ніколи цього не цурався. Житомирщину будемо розвивати далі, завершимо процес децентралізації. Робота облдержадміністрації буде побудована на відкритих принципах, публічності. Чекаємо на Житомирщині інвесторів, як вітчизняних, так і іноземних. Працюватимемо в тісній співпраці з громадськістю та бізнесом», – зазначив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
 
Довідка. Віталій Бунечко народився у 1973 році. Закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки та Академію Служби безпеки України. До призначення працював першим заступником начальника головного управління – начальником управління (з дислокацією у м. Маріуполі Донецької області) Головного управління регіонального органу СБУ.
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №587/2019 Про призначення В.Бунечка головою Житомирської обласної державної адміністрації

http://oda.zt.gov.ua
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