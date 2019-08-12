Президент України представив нового голову Житомирської ОДА Віталія Бунечка

«Розпочнемо з призначення нового голови Житомирської ОДА. Далі розберемо головні проблеми на Житомирщині, знайдемо їх вирішення. Дозвольте представити нового голову Житомирської обласної державної адміністрації – Віталія Бунечка», – наголосив Володимир Зеленський.
«Дякую за підтримку та за призначення мене на посаду голови Житомирської ОДА. Вважаю себе етнічним поліщуком, і ніколи цього не цурався. Житомирщину будемо розвивати далі, завершимо процес децентралізації. Робота облдержадміністрації буде побудована на відкритих принципах, публічності. Чекаємо на Житомирщині інвесторів, як вітчизняних, так і іноземних. Працюватимемо в тісній співпраці з громадськістю та бізнесом», – зазначив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
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