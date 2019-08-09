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Прагнеш нових вражень? Управління культури та туризму ОДА рекомендує відвідати архітектурну пам’ятку «В’язниця»

Працівники управління культури та туризму облдержадміністрації вчора, 8 серпня, відвідали пам’ятку архітектури, побудовану більше 100 років тому – установу виконання покарань № 8, що знаходиться у м. Житомирі на проспекті Незалежності, 172.
 
Практика проведення екскурсій тут вже напрацьована: з метою запобігання та попередження злочинності сюди приводять на екскурсії школярів та студентів.
 
«Так, і в’язниця може бути пам’яткою, нашою спадщиною, надбанням попередніх поколінь, яке потрібно зберігати, пізнавати, і охороняти», – зазначають в управлінні культури та туризму ОДА.
 
Під час екскурсії пам’яткою фахівці мали також можливість зафіксувати стан збереження будівлі, її конструктивних елементів.
 
Довідково. Корпус в’язниці, був побудований у 1914 році. Територія охороняється. Пам’ятка архітектури місцевого значення взята на державний облік розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18.02.2000 №76.

http://oda.zt.gov.ua

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