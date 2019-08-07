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До Житомира приїздить президент України Володимир Зеленський

У п'ятницю, 9 серпня, до Житомира приїздить президент України Володимир Зеленський. Він представить нового голову Житомирської облдержадміністрації.

Як повідомляють джерела сайту Житомир-Онлайн, ним стане Віталій Іванович Бунечко. Віталій Бунечко, (народився у 1973 році, у м. Сарни Рівненської області.

У 1995 році закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки, спеціальність - історія, вчитель історії і права, у 1997 році - закінчив Академію Служби безпеки України - правознавство, юрист), зараз працює першим заступником начальника головного управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління регіонального органу СБУ.

Також у планах Володимира Зеленського відвідати Іванівський геріатричний центр.
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