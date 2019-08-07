Переселенці, які живуть у готелі Житомир, вимагають запезпечити їх новим житлом

Переселенці, які поки що живуть у готелі Житомир, прийшли на засідання виконавчого комітету міської ради вимагати забезпечити їх новим соціальним житлом. Про це вони повідомили журналістам Житомир.Life.
За словами представниці союзу переселенців “Мир на долоні” Ірини Гладкої, яка також живе у готелі Житомир, питання потребує термінового вирішення, при чому ще вчора.
«Ми хочемо дорожну карту. Щоб люди, які мешкають у готелі Житомир, виїхали вже на місця помешкання, або для тимчасового проживання, яке має надати саме міська рада. У нас були домовленості певні, ми маємо їх витримати і досягнути. Мер Житомира каже, що нікого не виселять, але є якісь проблеми і нам здається що треба долучатися», — розповіла переселенка.
Зважаючи на те, що міська рада продала готель Житомир через аукціон, переселенці, які там проживають мали виселитися ще до 1 серпня. Втім до цього часу чекають доки їх забезпечать новим житлом за кошти міського бюджету.
За словами Ірини Гладкої, третина переселенців мають роботу. Втім до цього часу проживають у соціальному помешканні, адже винаймати квартиру дорого через невеликі зарплати.
«Сім родин мають переїхати до орендованих квартир. Може й вони переїдуть, а решта? Наразі у готелі проживає 87 осіб, в тому числі й 25 дітей. Є люди які відмовилися проживати. Вони вирішили взяти компенсацію грошима. Всі ці люди не мають можливості винаймати житло. Тим паче, що є закон про забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які мають бути забезпечені або тимчасовим житлом, або субвенцією. Якщо вони працездатні, чому їм винаймати житло, якщо можна приймати програму кредитування на пільгових умовах і люди сплачували б за своє власне житло», — пояснила жінка.
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