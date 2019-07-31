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Житомир отримає грант у 2 мільйони євро на будівництво нових тролейбусних ліній

Місто Житомир отримає грант у 2 мільйони євро від Європейського банку реконструкції і розвитку. За ці кошти планують збудувати нові тролейбусні лінії та придбати автоматичну мийку і запчастини для тролейбусів.

Відповідну угоду підписали 31 липня міський голова Житомира Сергій Сухомлин, в.о. директора трамвайно-тролейбусного управління Максим Манухін та представниця ЄБРР, директорка Департаменту банківської діяльності Групи обслуговування клієнтів, Сюзан Гьоранссон.

«Вкотре наголошую, що розвиток міського електротранспорту є одним з наших пріоритетів і ми крок за кроком рухаємося у цьому напрямку. За останні роки збудували дві нові тролейбусні лінії на Промислову та Маликова, у червні - підписали кредитну угоду з ЄБРР на придбання 49 тролейбусів. Перші машини очікуємо наприкінці року»,  – повідомив міський голова.

Міський голова також подякував європейським партнерам за співпрацю та постійну підтримку міста.

«Я вдячний європейським партнерам за розуміння і сприяння Житомиру. Ми дуже цінуємо вашу підтримку! Європейський банк реконструкції і розвитку - це надійний партнер міста Житомира  і це вже не перша програма, в якій ми працюємо з ЄБРР. Зараз у місті житомиряни бачать, які великі роботи проводяться «Житомиртеплокомуненерго» по заміні комунікацій. І це все завдяки співробітництву з ЄБРР.   Грантова угода на 2 млн. євро -  це великі кошти для міста Житомира, це нові тролейбусні лінії для житомирян, для районів Мальованка та Глибочиця, які не мають сполучення з комунальним електротранспортом. Ще раз дякую ЄБРР за допомогу та увагу до міста Житомира»,  – зазначив Сергій Сухомлин.

http://zt-rada.gov.ua
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