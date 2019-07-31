Житомирська область готується до опалювального сезону

У червні розпочалась підготовка об’єктів господарського комплексу області до осінньо-зимового періоду 2019/2020 року. І наразі вже майже 62% житлових будинків та соціальних об’єктів Житомирщини підготували до нового опалювального сезону.
Про це повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства департаменту регіонального розвитку ОДА.
За інформацією управління, в області упродовж кількох місяців активно тривали роботи з підготовки до нового опалювального сезону. І станом на 31 липня до зимового періоду підготували 61,8% житлового фонду, 62,5% закладів освіти та медицини, 61,4% від загальної кількості котелень в області.
Крім цього, на початок опалювального сезону вже є запаси вугілля у кількості 1 тис. 318,6 т та рідкого палива – 1 тис. 931 тонн, що в середньому становить близько 60% від потреби. Також на майже 63% від необхідної кількості заготовили посипочний матеріал та реагенти.
Серед заходів, які провели для підготовки до опалювального сезону, – ремонт покрівель, опалювальних систем, водопостачання у житловому фонді, соціальних об’єктах, підготовка та ремонт котелень, заміна котлів, підготовка теплових мереж, а також водопровідно-каналізаційних мереж.http://chaspolissya.com.ua