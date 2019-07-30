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На позачерговій сесії Житомирської обласної ради депутати розглянуть 37 питань

Депутати обласної ради VII скликання на позачерговій сесії планують розглянути 37 питань.
 
Такий порядок денний затвердили сьогодні, 30 липня, під час засідання президії обласної ради за участю т.в.о. голови ОДА Ярослава Лагути.
 
П’ять питань порядку денного сесії стосуватимуться звернень Державної служби геології та надр України, для розгляду яких і було скликано позачергове сесійне засідання.
 
Також депутати планують розглянути питання щодо змін до обласного бюджету, низку питань комунальної власності та зміни до регіональних галузевих програм.
 
Крім цього, під час сесії буде розглянуто питання включення ще 6 будівель області до заходів Програми підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ та закладів у Житомирській області на 2018-2022 роки.
 
Двадцять п’ята сесія обласної ради розпочне свою роботу 1 серпня о 10.00 год.

http://oda.zt.gov.ua
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