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У Житомирі оголосили тендер на будівництво Палацу спорту

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради оголосило тендер на будівництво Палацу спорту на Старому бульварі, 14 а.

Очікується, що вартість закупівлі складе близько 300 млн грн.

Відповідне оголошення про проведення відкритих торгів розміщено 28 липня 2019 року на ресурсі ProZorro.

Згідно з  умовами тендерної документації, будівництво Палацу спорту в Житомирі буде фінансуватись за кошти державного та місцевого бюджетів. Роботи заплановані на період з вересня 2019 по 31 грудня 2021 року. Очікувана вартість закупівлі становить 283 млн 297 тис. 396 грн.

Документи від бажаючих взяти участь у відкритих торгах приймаються до 26 серпня 2019 року. Проведення аукціону заплановане на 1 жовтня.

http://insider.zt.ua
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