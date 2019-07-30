Житомирянин переконаний, що дорожнє покриття по вулиці Звягельській у аварійному стані через потік вантажних автомобілів

Житомирянин просить міську владу відремонтувати дорожнє покриття по вулиці Звягельській та переконує: асфальт у неналежному стані після відкриття зерносховищ та фірм у окрузі, й, відповідно до цього, великий потік вантажних автомобілів.
Відповідну петицію оприлюднили на сайті електронних петицій до міської ради.
«В зв’язку із великим навантаженням вантажних автомобілів на дорожнє покриття по вул. Звягельській прошу відкрити питання про те, щоб її було поремонтовано, так як за останні 3 (три роки)після відкриття там зерносховищ та всіляких фірм дорога була знищена вщент, що не дає можливості безпечно пересуватися автомобілем без створення аварійних ситуацій для навколишніх», - йдеться в петиції.
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