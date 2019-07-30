Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 22:58 – Зеленський готовий підтримати автономію для кримських татар – Джемілєв 
  • 22:52 – Прагнеш нових вражень? Управління культури та туризму ОДА рекомендує відвідати архітектурну пам’ятку «В’язниця» 
  • 11:50 – До Житомира приїздить президент України Володимир Зеленський 
  • 11:47 – Зеленський провів телефонну розмову з Путіним через загибель бійців під Павлополем 
  • 11:44 – Переселенці, які живуть у готелі Житомир, вимагають запезпечити їх новим житлом 

Житомирянин переконаний, що дорожнє покриття по вулиці Звягельській у аварійному стані через потік вантажних автомобілів

Житомирянин просить міську владу відремонтувати дорожнє покриття по вулиці Звягельській та переконує: асфальт у неналежному стані після відкриття зерносховищ та фірм у окрузі, й, відповідно до цього, великий потік вантажних автомобілів.

Відповідну петицію оприлюднили на сайті електронних петицій до міської ради.

«В зв’язку із великим навантаженням вантажних автомобілів на дорожнє покриття по вул. Звягельській прошу відкрити питання про те, щоб її було поремонтовано, так як за останні 3 (три роки)після відкриття там зерносховищ та всіляких фірм дорога була знищена вщент, що не дає можливості безпечно пересуватися автомобілем без створення аварійних ситуацій для навколишніх», - йдеться в петиції.

https://zhitomir.life
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Через ремонт дорожнього покриття у центрі Житомира планують перекрити смуги руху
» Минулої ночі на шляхах державного значення області працювало 44 механізми
» Комунальні підприємства міста продовжують весняне прибирання
» В Житомирі відремонтовано асфальтне покриття 14 вулиць. Фото
» На Житомирщині СБУ ліквідувала міжнародний контрабандний канал ввезення вантажних автомобілів
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним через загибель бійців під Павлополем
Богдан заявив, що нова ВР не встигне зібратися до першого вересня
В Україні на завтра оголошено штормове попередження
ЦВК отримала протоколи зі всіх округів
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
ФРС знижує базову ставку, Трамп загострює тарифне протистояння з Китаєм
Український енергетичний день у Канаді
Без України не може бути глобальної безпеки і безпеки в Європі
Президент про небезпеку популізму: Стиль правління Мадуро приносить результати Мадуро
РФ має чітко розуміти - чим більше агресивних дій, тим більша буде її відповідальність
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+