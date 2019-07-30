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У Житомирській області затримали 29-річного посадовця, який отримав $1 тис. хабаря

29 липня правоохоронці затримали посадовця Управління Держпраці в Житомирській області за отримання хабаря.

Про це 29 липня повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

«29 липня детективи Головного управління Нацполіції спільно з працівниками УСБУ в Житомирській області затримали керівника одного зі структурних підрозділів Управління Держпраці в Житомирській області. Посадовець вимагав та отримав хабар від приватного підприємця за сприяння у видачі дозвільних документів», - повідомив відділ комунікації.

Під час особистої зустрічі чиновник вимагав у жителя області 2 тисячі доларів США за неперешкоджання в отриманні дозвільних документів для діяльності його підприємства, — деталізує поліція. Згодом для вказаної оборудки посадовець залучив посередника, який отримав частину неправомірної вигоди в розмірі 1 тисячі доларів (вділено редакцією) США.

Детективи ГУНП спільно з працівниками УСБУ в Житомирській області зафіксували протиправні дії, заходи проводились під процесуальним керівництвом прокуратури області. Гроші вилучено, 29-річного посадовця затримано. Попередня правова кваліфікація події - ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції цієї статті чоловікові загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Триває досудове розслідування.

За повідомленням пресгрупи УСБ України в Житомирській області, посадовця викрили на вимаганні грошей з підприємців гірничодобувної галузі.

«За дві тисячі доларів США зловмисник обіцяв представникам комерційних структур безперешкодне погодження та видачу дозвільної документації на проведення відповідних робіт. До протиправної діяльності фігурант провадження залучив свого знайомого як посередника. Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час отримання «авансу» у розмірі тисяча американських доларів за видачу комерсанту дозвільних документів на проведення гірничодобувних робіт. Також було затримано посередника», - інформує УСБУ.

Житомир.info
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