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Житомирська ОДА назвала кількість зекономлених на ProZorro мільйонів

За 6 місяців 2019 року завдяки системі електронних закупівель ProZorro Житомирська область зекономила 16 млн грн, а з вересня 2015 року — близько 100 млн грн.

Про це 30 липня повідомила пресслужба Житомирської ОДА.

«Структурні підрозділи ОДА, РДА, різні установи та підприємства понад 3 роки використовують систему ProZorro, завдяки якій вдається економити мільйони бюджетних коштів. Так, з початку застосування системи електронних торгів – вересня 2015 року – Житомирщина зекономила 94,7 млн грн. Лише за пів року 2019 завдяки ProZorro вдалось заощадити 16,3 млн грн бюджетних коштів», - інформує ОДА з посиланням на департамент агропромислового розвитку та економічної політики ОДА.

За даними департаменту, за пів року на електронних торговельних майданчиках системи ProZorro розмістили 4122 оголошення на загальну суму 168,6 млн грн. Із них успішно завершили 2805 закупівлі на загальну суму 93,8 млн грн. Відтак, сума зекономлених бюджетних коштів від застосування системи склала 16,3 млн грн.

Цьогоріч за результатами торгів у ProZorro найбільше уклали договорів:

  • КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради – 102;
  • КУ «Довбиський психоневрологічний інтернат» Житомирської обласної ради – 98;
  • КУ «Житомирський геріатричний пансіонат» Житомирської обласної ради – 92;
  • КУ «Тетерівський дитячий будинок-інтернат» Житомирської обласної ради – 66;
  • КУ «Бердичівський геріатричний пансіонат» Житомирської обласної ради – 56.

Нагадаємо, завдяки системі електронних закупівель ProZorro упродовж 2018 року Житомирська область зекономила більш ніж 610,5 млн грн – за даними команди ProZorro, і 30 млн грн – за даними ОДА.

Як повідомляв Житомир.info, в липні 2019 влада Житомирської області підняла «планку» вартості бюджетних закупівель через ProZorro з 3 до 50 тис. грн: закупівлі вартістю понад 50 тис. грн за державні кошти РДА, міськради та комунальні установи Житомирської області проводитимуть лише через систему ProZorro, в іншому разі – тільки з дозволу департаменту.

Житомир.info
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