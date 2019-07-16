У мерії не змогли обрати нового начальника управління культури

16 липня відбувся конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління культури. За результатами письмової частини конкурсу, до усної співбесіди були допущені Юлія Закаржевска та Наталія Журбей.
Однак після співбесіди конкурсна комісія нікого на посаду так і не рекомендувала. Конкурс проводитимуть повторно.
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