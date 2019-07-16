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Гундич Ігор вимагатиме зняття депутатської недоторканності

Кандидат від Житомира до Верховної Ради України Гундич Ігор вимагатиме зняття депутатської недоторканності.

«Я буду одним із тих депутатів, які одразу ставитимуть питання про зняття депутатської недоторканності. Мені немає чого ховатися за депутатським мандатом. І я не дозволю, щоб і інші депутати прикриваючись мандатом, нагло порушували закон та обкрадали людей, які їх обрали», - повідомив на зустрічі з виборцями Гундич Ігор.

Кандидат також наголосив на тому, що він буде ініціювати законопроект щодо кримінальної відповідальності за кнопкодавство.
 
«Депутат має нести персональну відповідальність за голос довіри людей. Кнопкодавства у Верховній Раді не має бути. Якщо депутат особисто не голосує – будь ласка, складай мандат і хай люди обирають іншого», – наголосив Гундич.

http://zhzh.info
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