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Гундич: за 3 роки вирішимо проблему центральних доріг у Житомирі

За 3-4 роки у Житомирі зможуть відремонтувати всі центральні дороги.

У цьому переконаний кандидат у народні депутати від Житомира Гундич Ігор, за сприяння якого у цьому році місто отримало понад 70 млн грн.

«Вперше Житомир отримав від Дорожнього фонду таку суттєву суму коштів – 70 млн грн. Якщо житомиряни мені довірять свій голос, зобов’язуюсь зробити все, щоб щороку на місто з Державного дорожнього фонду приходила субвенція у розмірі 70-80 млн грн. Це в компетенції народного депутата. Переконаний, що за такої фінансової підтримки та виділення коштів із міського бюджету за 3-4 роки нам вдасться закрити питання ремонту доріг центральної частини міста», – розповів Гундич Ігор.

Прес-служба кандидата у народні депутати Гундича Ігоря
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