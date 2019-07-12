У Житомирській ОДА визначили переможця конкурсу на посаду директора департаменту агропромислового розвитку та економполітики

У Житомирській облдержадміністрації відбувся конкурс на посаду директора департаменту агропромислового розвитку та економічної політики, та був визначений його переможець.
Про це 12 липня Житомир.info повідомила керівник служби управління персоналом Житомирської облдержадміністрації Ганна Семенчук. , «Конкурс відбувся. Був визначений переможець. Ним став Градівський Віктор Михайлович. Далі документи направляються на погодження у відповідні міністерства, а лише потім – призначення», – пояснила Ганна Семенчук.
Зазначимо, що Віктор Градівський є в.о. директора цього департаменту.
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