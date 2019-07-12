Ще три громади на Житомирщині планують отримати спецавтомобілі для «соціального таксі»

Так на Житомирщині вже функціонує 5 автомобілів служби «Соціальне таксі» – у Житомирі, Коростені та Брусилівській, Баранівській та Любарській ОТГ. Диспетчери таксі приймають виклики від людей з обмеженими можливостями та відвозять їх за потреби до соціальних закладів, а іноді й у побутових справах. Як викликати соціальне таксі у цих містах та громадах читайте ТУТ.
Крім того, додатково подали документи до Міністерства соціальної політики України ще 3 об’єднані територіальні громади для отримання спеціально обладнаного автомобіля:
- відділ охорони здоров’я, соціального захисту населення та праці Білокоровицької сільської ради;
- відділ сім’ї, дітей,молоді, спорту та соціального захисту населення Хорошівської селищної ради;
- КУ «Центр соціальних послуг» Чоповицької селищної ради.
Під час наради Юрій Прокопець наголосив на умовах забезпечення виконавчих органів рад спеціально обладнаними автомобілями:
- проживання не менше ніж 25 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
- функціонування служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, або наявність рішення про утворення її в поточному році;
- наявність документів, що підтверджують затвердження видатків на поточний рік для фінансування служби з перевезення;
- меморандум щодо роботи служби з перевезення, укладений між виконавчими органами рад та громадськими об’єднаннями, ініціативними групами осіб з інвалідністю та батьками дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.
Також повідомили, що згідно внесених змін до постанови КМУ №189 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату» виконавчі органи міських рад також можуть подавати документи до Мінсоцполітики України для отримання спеціалізованого автотранспорту. Таким чином міста зможуть теж забезпечити перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.