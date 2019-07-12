У Житомирі обрали 35 представників громадської ради при ОДА. Список

До нового складу громадської ради при Житомирській облдержадміністрації увійдуть 35 представників інститутів громадянського суспільства. Склад нової громадської ради було обрали під час установчих зборів 11 липня, - повідомила пресслужба ОДА.
«Обрання складу ради відбулося шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які були особисто присутні на установчих зборах.Підрахунок голосів проводився відкрито лічильною комісією, обраною на установчих зборах», - інформує ОДА.
Затвердження складу органом виконавчої влади має відбутися у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів (за умови відсутності спорів щодо формування складу громадської ради), - зауважує пресслужба. Строк повноважень складу громадської ради становить 2 роки з дня затвердження органом виконавчої влади її складу.
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