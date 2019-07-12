Президент звільнив ще трьох голів райдержадміністрацій у Житомирській області

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів державних адміністрацій у Брусилівському, Коростенському та Олевському районах. Розпорядження №150/2019-рп, №151/2019-рп та №152/2019-рп глава держави підписав 11 липня.
«Звільнити ШИШКОВСЬКОГО Анатолія Леонідовича з посади голови Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
Звільнити ДМИТРУКА Сергія Васильовича з посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
Звільнити ЛАЗАРЕНКА Дмитра Олексійовича з посади голови Олевської районної державної адміністрації Житомирської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України», - йдеться у розпорядженнях.
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