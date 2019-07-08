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В області провели обстеження пляжів: відповідають нормам тільки два

На Житомирщині обстежили стан пляжів та якість води у водоймах: відповідають вимогам тільки пляжі гідропарку в обласному центрі.

Про це 1 липня поінформувала прес-служба головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області.

«Під наглядом спеціалістів Держпродспоживслужби в Житомирській області знаходиться 4 пляжі: 2 (дитячий та дорослий) – у м.Житомирі, та по одному в містах Коростень і Новоград-Волинський. На сьогодні відповідають вимогам санітарного законодавства лише пляжі КП «Парк культури і відпочинку ім. Ю.Гагаріна» Гідропарк в м.Житомирі», - йдеться у повідомленні.

Згідно з  результатами останніх моніторингових досліджень, що проводяться кожні десять днів, якість води в р. Тетерів на території дитячого та дорослого пляжів відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

У місті Новоград-Волинський обстеження пляжу не проводилось, до роботи комісій, створених органами влади та місцевого самоврядування, спеціалісти Держпродспоживслужби не залучались. За моніторинговими даними якість води з річки Случ в районі пляжу м.Новоград-Волинський наразі не відповідає нормативним вимогам за мікробіологічними показниками.

Фахівцями Коростенського районного управління Держпродспоживслужби на виконання заяви суб’єкта господарювання, який експлуатує пляж, було проведено позапланове обстеження міського пляжу м.Коростень. За результатами перевірки встановлено, що пляж до нового оздоровчого сезону не підготовлено – не проведено обкошування прибережної зони від рослинності, зона купання не очищена, належний благоустрій території не проведено. За моніторинговими дослідженнями якість води з річки Уж в районі пляжу не відповідає нормативним вимогам за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками.
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