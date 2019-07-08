У Житомирській області суд виніс вирок водієві, який п’яним збив двох дітей: 7 років тюрми і 500 тис. грн компенсації

Народицький районний суд у Житомирській області виніс вирок чоловікові, який два роки тому на авто, перебуваючи за кермом в нетверезому стані, збив двох дітей, одна з яких померла на місці події.
Про це 8 липня Житомир.info
повідомила прес-служба прокуратури Житомирської області.
Прокуратура здійснювала публічне обвинувачення у справі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті одного малолітнього та завдало тяжких тілесних ушкоджень іншому.
«Судовим слідством установлено, що у червні 2017 року, близько 14.00 год., 47-річний житель смт Народичі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись по автодорозі, не справився із керуванням, змінив напрям руху, виїхав на узбіччя, зачепив біля паркану приватного будинку колоду, після чого наїхав на двох малолітніх пішоходів. Унаслідок скоєння водієм дорожньо-транспортної події одну дитину було травмовано, а інша від одержаних тяжких тілесних ушкоджень загинула на місці. Допитані у суді свідки зазначили, що п’яний водій, підійшовши до збитих дітей та побачивши, що вони лежали без свідомості, розвернувся та поспішив у своє авто, намагаючись його завести та втекти з місця ДТП. Трагедія сталася неподалік помешкань потерпілих, на звук удару автомобіля на дорогу вибігли батьки травмованих та інші жителі, які перешкодили водію, від якого було чути різкий запах алкоголю, втекти, а дітей доставили до лікарні», – йдеться у повідомленні.
За принципової позиції публічного обвинувача, вироком Народицького районного суду водія визнано винним у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 286 КК України та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.
Також вироком суду винного у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної події зобов’язано відшкодувати двом потерпілим родинам завдану моральну шкоду на загальну суму 500 тис. грн.