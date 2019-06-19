За тиждень на стадіоні «Полісся» тестуватимуть освітлення та накриватимуть трибуну – Ігор Гундич оглянув хід реконструкції. ФОТО

Через тиждень на стадіоні «Полісся» вже тестуватимуть освітлення та розпочнуть накриття трибуни. Про це повідомив голова ОДА Ігор Гундич, який сьогодні, 18 червня, перевірив, як триває реконструкція наймасштабнішого об’єкту ДФРР.
«Роботи з накриття трибуни плануємо розпочати з наступного тижня. Вже завершили покриття під бігові доріжки. Найближчим часом плануємо протестувати освітлення. Не можу сказати, що темпи виконання робіт на стадіоні мене влаштовують. Наразі нас цікавить завершення об’єкту, тому ми будемо все робити, щоб його здати у цьому році. Все, що залежить від мене, як голови ОДА, я роблю на 100%», – наголосив Ігор Гундич.
На сьогодні майже всі роботи у ядрі поля завершені. Незабаром на бігові доріжки наноситимуть розмітку, зараз влаштовують огорожу. Найбільше робіт залишається на тенісних кортах, тренувальному майданчику та по благоустрою території.
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