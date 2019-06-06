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Житомирщина вражає: знайомимося з унікальною пам’яткою природи – Словечансько-Овруцьким кряжем

А чи знаєте ви, що на Житомирщині знаходиться унікальна пам’ятка природи всього європейського континенту? Якщо ні, тоді хутчіше вирушайте у мандрівку до Словечансько-Овруцького кряжу.
 
Кряж розташовується між двома населеними пунктами – м. Овруч та с. Червонка.
 
Що ж можна тут побачити? В першу чергу, неймовірний краєвид самого кряжу протяжністю 60 км. По-друге, саме тут можна віднайти рідкісні гірські породи – рожеві та червоні кварцити. Особливість їхня у тому, що їм більше ніж півтора мільярда років, але й сьогодні кварцити вважаються найкращими за якостями будівельними матеріалами. Так, брили з рожевого кварциту, що були взяті саме з Словечансько-Овруцького кряжу, свого часу використали для будівництва Києво-Печерської Лаври та Софійського собору, а також вони тримали на собі конструкцію стародавніх Золотих Воріт столиці.
 
Рослинність кряжу «бачила ще динозаврів»: азалії, велетні дуби, чорна береза. Все це на вкритих плющем галявинах.
 
Місцевість стане вражаючим майданчиком для активного туристичного відпочинку і залишиться у пам’яті завдяки зробленим світлинам.
 
Мандруємо Житомирщиною разом!


http://oda.zt.gov.ua
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