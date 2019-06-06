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Цьогоріч родини Житомирщини отримали понад 4 тисячі «пакунків малюка»

Цьогоріч родини Житомирщини отримали 4024 "пакунки малюка" для своїх новонароджених дітей.

 Про це повідомили у прес-службі Житомирської ОДА з посиланням на департамент праці, соціальної та сімейної політики ОДА.

«В області всі новонароджені отримують "пакунки малюка". Остання поставка таких дитячих наборів була у травні. Загалом за п’ять місяців поточного року видали 3 тис. 828 пакунків у пологових будинкахта 196 пакунків – у місцевих та районних управліннях соціального захисту населення», – зазначає директор департаменту праці, соціальної та сімейної політики ОДА Юрій Прокопець.

https://zhitomir.life
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