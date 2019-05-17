Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 18:36 – Як молодь відзначить День Європи-2019. План заходів 
  • 16:09 – На Житомирщині незабаром розпочнуть знімати серіал 
  • 17:40 – Житомирський апеляційний суд змінив запобіжний захід чиновнику міськради 
  • 17:35 – У 2018 році на Житомирщині створили близько 16 тисяч нових робочих місць, – Ярослав Лагута 
  • 17:28 – Директор Житомирського ТТУ отримав чергову догану 

Як молодь відзначить День Європи-2019. План заходів

18 травня до Дня Європи у Житомирі пройде найдовший фестиваль творчої молоді у найбільшій концертній залі міста – літньому театрі "Ракушка" та прилеглій до нього території міського парку культури і відпочинку ім. Ю. Гагаріна. Адже там втретє відбудеться вже традиційний Український молодіжний фестиваль сучасних субкультур " STREET ART FEST – 2019", організований за сприяння управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації та управління культури Житомирської міськради, громадських організацій та активістів. Житомир зустрічатиме багато гостей, столичних професійних членів журі, лунатиме сучасна європейська та українська музика.



День Європи. План заходів на 18 травня 2019 р.  
Парк культури і відпочинку м. Житомир.  Літній театр "Ракушка".

11.00 – Урочисте відкриття ІІІ Українського фестивалю молодіжних суб-культур "STREET ART FEST – 2019".
11.10 – Одиночні змагання з сучасних танцювальних напрямків.
– Молодіжний дискусійний клуб, пізнавальні акції, патріотичний флеш-моб.
13.30 – Конкурс сучасного сольного номеру.
15.30 – Конкурс тематичних молодіжних композицій.
– Майстер-класи від столичних суддів, інтерактивні руханки.
16.30 – Шоу вуличного стилю. 
– Шоу змішаних стилів.
– Арт-майданчик "Європейські відеопривітання".
18.30 – Заключний гала-концерт переможців та гостей  ІІІ Українського фестивалю молодіжних суб-культур "STREET ART FEST – 2019".
21.30 – Урочисте закриття фестивалю.

З самого ранку і до пізнього вечора комфортабельну концертну залу літнього театру "Ракушка" заповнить енергетика сучасного мистецтва. Перша частина заходу буде присвячена одиночним змаганням з різноманітних танцювальних напрямків. Потім відбудеться конкурс сучасного сольного номеру.

По обіді одна з найцікавіших розділів фестивалю "STREET ART FEST – 2019" – проведення конкурсу тематичних молодіжних композицій, які порушують певні проблеми молодіжного середовища.

Одна з головних частин фестивалю – Шоу вуличного стилю та Шоу змішаних стилів, де будуть представлені нові композиції у певних стилях молодіжних субкультур.

А з 18.30 розпочнеться великий заключний Гала-концерт фестивалю "STREET ART FEST – 2019", у якому візьмуть участь переможці фестивалю, а також численні гості нашого міста, звучатимуть давно улюблені українські пісні та нові європейські хіти, танцювальні команди представлять безліч нових композицій у різних напрямках.

Генеральний медіа-партнер фестивалю - телерадіокомпанія "ЕФІР" та радіо "ХІТ FM", "Радіо Рокс", "Русское" радіо Україна", "Радіо НВ".
Ексклюзивний медіа-партнер - газета "20 хвилин". Ексклюзивний радіо-партнер – "Житомирська хвиля". Інформаційні партнери – РА "Прайм", інтернет-сайти: zhitomir.info,  Рупор Житомира, 0412.ua, Афіша Житомира, Moemisto.ua, Zamkova.info, Житомир Експрес, dks.com.ua, Vgolos.zt.ua, Житомир Life, Житомир OnLine, Місто OnLine, Житомир Today, газети "Авізо", "Імперія-TV", "Пульс".

Отож, запрошуємо юнаків та дівчат, їх друзів та батьків, а також усіх, хто почуває себе молодим душею, 18 травня з 11.00 до 21.30 год. у концертну залу літнього театру "Ракушка" міського парку культури, щоб разом відзначити надзвичайно важливу для кожного з нас подію – День Європи!

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 421
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Як відзначатимуть День Незалежності у Житомирі. План заходів
» День молоді-2018 у Житомирі. План заходів
» День Європи-2018 у Житомирі. План заходів
» Як житомиряни святкуватимуть День молоді та День Конституції. План заходів
» У Житомирі відбувся "STREET ART FEST – 2017"
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Україна буде членом НАТО — радник новообраного президента
«Нотатки спеца»: спецпризначенець розповів про події квітня 2014 року у Слов'янську
Світовий банк погіршив прогноз щодо росту ВВП України
ЦВК порахувала 100% протоколів, розрив між лідерами - майже 2,7 млн голосів
Медик розповів, кому не варто дотримуватися посту
Без України не може бути глобальної безпеки і безпеки в Європі
Президент про небезпеку популізму: Стиль правління Мадуро приносить результати Мадуро
РФ має чітко розуміти - чим більше агресивних дій, тим більша буде її відповідальність
Литва і Латвія: як отримати дозвіл на проживання
Президент розраховує на підтримку ВМС країн НАТО для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+