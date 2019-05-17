Як молодь відзначить День Європи-2019. План заходів

18 травня до Дня Європи у Житомирі пройде найдовший фестиваль творчої молоді у найбільшій концертній залі міста – літньому театрі "Ракушка" та прилеглій до нього території міського парку культури і відпочинку ім. Ю. Гагаріна. Адже там втретє відбудеться вже традиційний Український молодіжний фестиваль сучасних субкультур " STREET ART FEST – 2019", організований за сприяння управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації та управління культури Житомирської міськради, громадських організацій та активістів. Житомир зустрічатиме багато гостей, столичних професійних членів журі, лунатиме сучасна європейська та українська музика.
День Європи. План заходів на 18 травня 2019 р.
Парк культури і відпочинку м. Житомир. Літній театр "Ракушка".
11.00 – Урочисте відкриття ІІІ Українського фестивалю молодіжних суб-культур "STREET ART FEST – 2019". 11.10 – Одиночні змагання з сучасних танцювальних напрямків. – Молодіжний дискусійний клуб, пізнавальні акції, патріотичний флеш-моб. 13.30 – Конкурс сучасного сольного номеру. 15.30 – Конкурс тематичних молодіжних композицій. – Майстер-класи від столичних суддів, інтерактивні руханки. 16.30 – Шоу вуличного стилю. – Шоу змішаних стилів. – Арт-майданчик "Європейські відеопривітання". 18.30 – Заключний гала-концерт переможців та гостей ІІІ Українського фестивалю молодіжних суб-культур "STREET ART FEST – 2019". 21.30 – Урочисте закриття фестивалю.
З самого ранку і до пізнього вечора комфортабельну концертну залу літнього театру "Ракушка" заповнить енергетика сучасного мистецтва. Перша частина заходу буде присвячена одиночним змаганням з різноманітних танцювальних напрямків. Потім відбудеться конкурс сучасного сольного номеру.
По обіді одна з найцікавіших розділів фестивалю "STREET ART FEST – 2019" – проведення конкурсу тематичних молодіжних композицій, які порушують певні проблеми молодіжного середовища.
Одна з головних частин фестивалю – Шоу вуличного стилю та Шоу змішаних стилів, де будуть представлені нові композиції у певних стилях молодіжних субкультур.
А з 18.30 розпочнеться великий заключний Гала-концерт фестивалю "STREET ART FEST – 2019", у якому візьмуть участь переможці фестивалю, а також численні гості нашого міста, звучатимуть давно улюблені українські пісні та нові європейські хіти, танцювальні команди представлять безліч нових композицій у різних напрямках.
Генеральний медіа-партнер фестивалю - телерадіокомпанія "ЕФІР" та радіо "ХІТ FM", "Радіо Рокс", "Русское" радіо Україна", "Радіо НВ". Ексклюзивний медіа-партнер - газета "20 хвилин". Ексклюзивний радіо-партнер – "Житомирська хвиля". Інформаційні партнери – РА "Прайм", інтернет-сайти: zhitomir.info, Рупор Житомира, 0412.ua, Афіша Житомира, Moemisto.ua, Zamkova.info, Житомир Експрес, dks.com.ua, Vgolos.zt.ua, Житомир Life, Житомир OnLine, Місто OnLine, Житомир Today, газети "Авізо", "Імперія-TV", "Пульс".
Отож, запрошуємо юнаків та дівчат, їх друзів та батьків, а також усіх, хто почуває себе молодим душею, 18 травня з 11.00 до 21.30 год. у концертну залу літнього театру "Ракушка" міського парку культури, щоб разом відзначити надзвичайно важливу для кожного з нас подію – День Європи!
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