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На Житомирщині незабаром розпочнуть знімати серіал

На Житомирщині триває підготовка до зйомки серіалу «Слов’яни». Вже завершують монтаж декорацій слов’янського селища.

Про це повідомляє начальник управління культури та туризму ОДА Тетяна Парфентієва.

«Організатори вже завершили кастинг з відбору акторів для масових сцен. Зараз монтують декорації – на фінішній прямій створення давнього слов’янського поселення неподалік Житомира. Вже за кілька днів планується розпочати зйомки», – зазначає Тетяна Парфентієва.

Зйомки історично-пригодницького серіалу «Слов’яни» будуть тривати на Житомирщині до кінця осені. Тут відзнімуть 16 серій.

До масових сцен залучаються жителі Житомирщини, які пройшли кастинг.





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