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Житомирський апеляційний суд змінив запобіжний захід чиновнику міськради

У понеділок, 13 травня 2019 року, розглянуто апеляційну скаргу прокуратури Житомирської області на ухвалу Корольовського суду м. Житомира від 19.04.2019 про застосування до підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди заступника директора Департаменту міськради запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання.

Житомирським апеляційним судом скасовано зазначену ухвалу Корольовського районного суду  м. Житомира та постановлено нову – про застосування до посадовця міськради запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

Таким чином, апеляційна скарга, у якій прокуратура наполягала на застосуванні до посадовця міськради запобіжного заходу у виді тримання під вартою, задоволена частково.

Також апеляційною інстанцією залишено у силі застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту другому фігуранту справи, 27-річному житомирянину.

Нагадаємо, заступник директора Департаменту Житомирської міськради та його спільник підозрюються у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). 

Як повідомлялося раніше, чиновник та його спільник-посередник, одержали від фізичної особи неправомірну вигоду на суму 2800 доларів США за процедуру реєстрації представнику юридичної особи право власності на нерухомість. 

Викрито та задокументовано факт одержання чергової, третьої частини неправомірної вигоди на суму 1800 доларів США завдяки спільним діям прокуратури області, співробітників УСБУ в області та слідчих ГУНП.

Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП в області, прокуратура області здійснює процесуальне керівництво.

Прес-служба прокуратури Житомирської області 
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