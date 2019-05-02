Безкоштовна вакцинація відтепер доступна в комунальних та приватних медзакладах

У Міністерстві охорони здоров’я України анонсували, що у приватних клініках, лікарів-ФОП і пологових будинках робитимуть щеплення безоплатно, так як і в комунальних медичних закладах. Так на початку літа приватні медзаклади, лікарі-ФОП, які уклали договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), отримають вакцини за національним Календарем щеплень, закуплені за кошти держбюджету. Окремі вакцини стануть доступні і в приватних пологових будинках.
Відзначимо, що безоплатно можна отримати вакцини, які входять до Національного календаря профілактичних щеплень
. Календар гарантує захист від десяти хвороб:
– гепатиту В,
– туберкульозу,
– поліомієліту,
– дифтерії,
– кашлюку,
– правця,
– гемофільної інфекції,
– кору,
– краснухи,
– епідемічного паротиту.
МОЗ інформує, що вже на початку літа у приватних медичних закладах та пологових будинках з’являться вакцини, закуплені за державний кошт, а отже, безоплатні для всіх пацієнтів. Тепер розподіл закуплених державою вакцин буде відбуватися за принципом «за дитиною», а не «за закладом», як це було досі.
Для того, аби безоплатно вакцинуватися за національним Календарем щеплень
у приватній клініці чи у лікаря-ФОП, дитина або дорослий мають підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Це можна зробити тільки в тих приватних закладах, що уклали договір з Національною службою здоров’я України. Перелік закладів за посиланням.
У приватних пологових будинках та неонатологічних центрах також будуть доступні для новонароджених дітей вакцини БЦЖ та для профілактики гепатиту В. Для отримання цих вакцин у зазначених закладах декларація з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами не потрібна.
Нагадаємо, що наприкінці березня 2019 року МОЗ усунув ще один бар’єр для сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів, які мають власну практику. Лікарі первинної ланки, які надають медичну допомогу як фізичні особи підприємці, можуть проводити вакцинацію
. Так само змінились вимоги до місць проведення щеплень: вони відповідають сучасним нормам і не містять зайвих обмежень.
Також з квітня 2019 приватні клініки та лікарі-ФОП, які мають контракт з НСЗУ, отримали доступ до програми «Доступні ліки». Це стало можливо завдяки впровадженню електронного рецепту
та переходу програми реімбурсації «Доступні ліки» до НСЗУ. Відтепер не має значення, де проживає пацієнт і де рецепт був виданий. Пацієнти зможуть отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка бере участь у програмі. А виписувати рецепти по програмі зможуть всі лікарі первинної ланки, які працюють у медзакладах-партнерах Національної служби здоров’я: комунальних, приватних та лікарів-ФОП. oda.zt.gov.ua