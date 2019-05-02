На Житомирщині з`явиться ще одна ОТГ

Створенням цієї ОТГ, по суті, й має завершитися процес об’єднання громад у Новоград-Волинському районі.

Центром громади має стати Стриївська – а навколо неї вже гуртуватимуться Суслівська, Киянська та Киківська сільські ради з населеними пунктами, які входять до їх складу: це Сусли, Івашківка, Киянка, Кикова, Немильня, Українське, Стриєва та Кануни.

Вибори призначено на 30 червня, а вже з 11 травня почнеться «гаряча» передвиборча боротьба між претендентами на посаду очільника.

У читача, який орієнтується в географії району, постане запитання: а що ж Гульська сільська рада? Адже вона – прямий сусід вищеназваних громад. Ситуацію прокоментував секретар Новоград-Волинської міської ради Василь Остапчук. Яким, скажете, боком тут місто? Та прямим: виявляється, саме Гульську і Стриєвську сільради розділяє з боку траси Новоград-Волинський – Баранівка стометрівка уздовж дороги, яка… належить території Новоград-Волинської ОТГ. Саме цей аргумент є, на думку останньої, досить вагомим на користь того, щоб об’єднатися з Гульськом.

Яка ж позиція стосовно цього питання в самого Гульська? Свого часу гульчани претендували на власну ОТГ, але не склалося. До міста ж іти вони також не поспішають. Як воно буде надалі – наразі невідомо. Усе вирішить час, як на прикладі Броницькогутянської сільради, яка після довгих вагань таки приєднається до Городницької ОТГ того ж таки 30 червня.

Леся Гудзь