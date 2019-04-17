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Святослав Вакарчук з оркестром на сцені драмтеатру у Житомирі

19 квітня у Житомирському музично-драматичному театрі ім. Івана Кочерги відбудеться головна музична подія весни - концерт Святослава Вакарчука з оркестром. До концертної програми увійдуть як популярні пісні “Океану Ельзи”, так і декілька інших неочікуваних композицій. Вакарчук з оркестром продемонструють житомирцям та гостям міста новий формат звучання улюбленої музики. 

Класичний супровід надасть концерту особливого шарму, а харизма Святослава не залишить байдужим нікого із слухачів. До речі, виконавець буде не лише вражати своїм надривним вокалом, а й акомпануватиме за роялем:

"Більшість своїх пісень я, зазвичай, пишу під рояль і понад 20 років моєї творчості мріяв одного разу заспівати їх на сцені саме так, як вони й були створені. Вже в квітні ця моя мрія здійcниться: проведемо серію концертів у великих містах України у форматі, коли я заспіваю наші пісні, акомпануючи собі за роялем", - розповів Вакарчук. 

Допомагати Святославу буде камерний оркестр під диригуванням Мілоша Єліча, клавішника та аранжувальника "Океану Ельзи".
 
"Нам завжди дуже цікаво пробувати щось нове і ми шукаємо, як зробити це у різні способи. Я навчався диригуванню у музичному училищі, а втілити це на практиці зміг під час записів пісень "Океану Ельзи", які я аранжував. На концертах мій дебют в якості диригента відбувся у проекті "Вночі" 2007 року, потім - в турі з БГ, на концерті Джейн Біркін з оркестром. І нарешті - в такому форматі у нашому всеукраїнському турі, який глядачі зможуть почути та побачити і у Житомирі. Цікаво, що в кожному з міст з нами буде грати свій, місцевий оркестр. - каже Мілош. 

Придбати квитки на концерт Святослава Вакарчука можна на сайті kasa.in.ua:  https://kasa.in.ua/ua/jytomyr/concert/svyatoslav-vakarchuk-zhitomyr-19-kvitnya

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