У «Житомиртеплокомуненерго» роз’яснили, як нараховуватиметься квітнева плата за опалення

До КП «Житомиртеплокомуненерго» звертаються споживачі з проханням роз'яснити, яким чином буде нараховуватись плата за теплопостачання за квітень, адже упродовж декількох теплих днів котельні не працювали.
Про це 17 квітня у Facebook повідомила прес-служба теплокомуненерго та опублікувала роз’яснення стосовно цього.
«Для будинків з лічильниками рахунки будуть виставлятись згідно з показниками лічильника за фактично спожите тепло. Для будинків, які не мають лічильників, нарахування відбуватиметься виключно за ті дні, коли котельні фактично працювали. Оплата за даний період розраховується відповідно до Постанови Кабміну № 630. За цією Постановою, тариф щомісячно перераховується за середньомісячною температурою оточуючого середовища на основі даних Гідрометцентру. Таким чином, рахунки відображатимуть виключно нарахування за спожите тепло», – розтлумачують в теплокомуненерго.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.