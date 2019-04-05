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На Житомирщині запас вакцини проти кору – майже 31 тис. доз

В області проводиться вакцинація проти кору, краснухи та паротиту дітей згідно Календаря профілактичних щеплень, та для тих, хто не вакцинувався вчасно. Також люди з групи ризику (вчителі, медики, військові, студенти) можуть щепитися безкоштовно в медзакладах, якщо немає двох доз цієї вакцини. Цьогоріч мають вакцинувати за Календарем майже 28 тисяч дітей.
 
За повідомленням департаменту охорони здоров’я ОДА, згідно Календаря профілактичних щеплень в 2019 році в Житомирській області заплановано щепити від кору, паротиту та краснухи 12 тис. 881 дітей у віці 1 року та 14 тис. 758 дітей у віці 6 років. Так з початку року вже зробили щеплення у віці 1 року 2 тис. 308 дітей (17,9%) від підлягаючих щепленню, а у віці 6 років – 8 тис. 296 дітей (56,2%).
 
Також в області проводиться вакцинація проти кору дітей вікових категорій старше 2 років та дітей старше 7 років, які з різних причин не були вчасно вакциновані або ревакциновані. Слід відмітити, що таких дітей завдяки проведеній в минулому році посиленій імунізації стало у 2 рази менше. Про це інформує департамент охорони здоров’я ОДА. Станом на 01 березня із 2940 дітей, які підлягали першому щепленню від кору, епідемічного паротиту, краснухи із порушенням Календаря профілактичних щеплень вакциновано 1 тис. 417 осіб (48,2%). Із 3 тис. 733 дітей 7 років і старше друге щеплення отримали 2 тис. 471 особа (66,2%).
 
Залишки вакцини ПРІОРИКС, якою проводиться щеплення від кору, паротиту та краснухи в лікувально-профілактичних закладах складають 29 тис. 059 дозна базі спецмедпостачання – 1 тис. 700 доз.
 
За інформацією Житомирського обласного лабораторного центру, з початку року на Житомирщині зафіксували понад 1тис. 100 випадків захворюваності на кір у майже однаковому співвідношенні серед дорослого та дитячого населення. Основною причиною є відсутність щеплення. Найбільше випадків захворюваності зафіксовано в Житомирі та Новограді-Волинському, Коростенському, Новоград-Волинському, Бердичівському, Ружинському, Попільнянському, Хорошівському районах.
 
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України наголошує, що лише дві дози вакцини проти кору захищають від захворювання та ускладнень. Вакцинуйте дітей згідно із Календарем профілактичних щеплень та перевірте  свою карту щеплень на предмет наявності двох доз вакцини проти кору, або ж здайте аналіз на виявлення антитіл.

http://oda.zt.gov.ua
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