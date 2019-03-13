Шквальний вітер додав роботи дорожникам Житомирщини

Нещодавній буревій Житомирській області завдав чимало шкоди. За попередньою інформацією на території області одна людина загинула та троє було травмовано, знеструмлені десятки населених пунктів, повалені білборди, пошкоджені покрівлі дахів.
Ліквідовували наслідки негоди й дорожні організації області. Окрім зламаних та викорчуваних дерев, які загрожували безпеці руху та були прибрані з проїжджої частини, гілкою дерева було пошкоджено кабель електропостачання світлофорного об’єкту та один із світлофорів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський км 186+520 в смт. Гуйва.
Наразі всі наслідки негоди усунено, рух забезпечено.
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