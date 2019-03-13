Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 20:30 – Под Житомиром испытали бронеавтомобиль Козак-2 
  • 17:21 – Тисячі людей прийшли на зустріч з Порошенком у Житомирі 
  • 00:29 – У лісі на Житомирщині знайдено тіло вбитого чоловіка, поліція встановлює особу. ФОТО 
  • 14:13 – Житомирські активісти доставили депутата облради від "Батьківщини" Кропачова в столичний райвідділ поліції. Відео 
  • 12:40 – У Житомирі визначили місце де буде встановлено пам’ятник воїнам АТО 

Шквальний вітер додав роботи дорожникам Житомирщини

Нещодавній буревій Житомирській області завдав чимало шкоди. За попередньою інформацією на території області одна людина загинула та троє було травмовано, знеструмлені десятки населених пунктів, повалені білборди, пошкоджені покрівлі дахів.

Ліквідовували наслідки негоди й дорожні організації області. Окрім зламаних та викорчуваних дерев, які загрожували безпеці руху та були прибрані з проїжджої частини, гілкою дерева було пошкоджено кабель електропостачання світлофорного об’єкту та один із світлофорів на  автомобільній  дорозі  загального  користування  державного  значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський км 186+520 в смт. Гуйва.

Наразі всі наслідки негоди усунено, рух забезпечено.

Прес-служба САД у Житомирській області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 215
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Аварійний ямковий ремонт триває у Житомирській області
» У Житомирській області дорожники працюють у посиленому режимі
» На шляхах державного значення Житомирщини на ще одне безпечне перехресття стало більше
» На замовлення САД у Житомирській області триває ліквідація пошкоджень дорожнього полотна
» На Житомирщині ліквідовують наслідки негоди
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Медик розповів, кому не варто дотримуватися посту
Подерв'янський про балотування Зеленського: "Повне л*йно"
ВР підтримала Президентський законопроект щодо закріплення у Конституції курсу на ЄС і НАТО
Президент України Петро Порошенко заявив, що братиме участь у президентських виборах країни
Із запровадженням воєнного стану Росія заплатить високу ціну у разі повномасштабної агресії – Президент
Без України не може бути глобальної безпеки і безпеки в Європі
Президент про небезпеку популізму: Стиль правління Мадуро приносить результати Мадуро
РФ має чітко розуміти - чим більше агресивних дій, тим більша буде її відповідальність
Литва і Латвія: як отримати дозвіл на проживання
Президент розраховує на підтримку ВМС країн НАТО для безпеки судноплавства в Чорному та Азовському морях
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+