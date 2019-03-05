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Попадали біля стола: Житомирщину шокувала раптова смерть чотирьох друзів

Рідні певні – усі четверо чоловіків померли від сурогатного алкоголю.

У Коростишеві в приватному будинку знайшли тіла 47-річного господаря та трьох його друзів. У поліції кажуть - чоловіки померли ще 3-6 днів тому. Жодних слідів насильства експерти не виявили, передає tsn.ua

Правоохоронців викликала сестра, вона живе поряд. Занепокоїлася, бо у вікні горіло світло, а дверей брат не відчиняв і на дзвінки не відповідав. Пані Оксана каже: з братом останнім часом спілкувалися нечасто, хоч і живуть в одному будинку на два входи. Брат любив випити, до нього постійно приходили друзі. Але вже кілька днів, як у його половині було тихо. 

Двері відкривали разом з поліцією. Брат та ще троє його друзів лежали на підлозі у кімнаті.

"Я розумію, що смерть раптова, бо з кімнати навіть не намагався ніхто вийти. Біля стола, як вони встали випити по сто грамів, випили – і все, біля стола вони всі попадали. Була пляшка з горілкою", - розповідає сестра.

Особи усіх загиблих уже встановили. Це 47-річний господар та троє його друзів - 36, 51 та 54 років. Усі місцеві жителі, безробітні. У поліції кажуть, чоловіки разом випивали і вечеряли. А щодо причин – поки лише припущення. 

Рідні певні – усі четверо чоловіків померли від сурогатного алкоголю. У поліції теж вважають, що найімовірнішою причиною смерті залишається отруєння.

"Оглядом тіл ознак тілесних видимих ушкоджень не зафіксовано. При цьому ймовірною причиною під час огляду може бути отруєння невідомою речовиною. На місці події залишене спиртне і в ході події воно було вилучене", - каже керівник центру зв’язків з громадськістю ГУ НП у Житомирській області.

Чи справді у пляшці була отрута, яка одночасно вбила чотирьох людей з’ясовуватимуть експерти. При цьому у поліції не відкидають, що чоловіки могли і вчадіти. Відомо, що у господаря за борги відключили газ і він обігрівав приміщення пічкою на дровах. Справу розслідують за статтею навмисне убивство. 
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