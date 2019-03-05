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Патронатна сім’я – своєчасна підтримка дитини, яка потрапила у складні життєві обставини

Про патронатну сім’ю, її роль у захисті прав дитини, умови перебування, вимоги до патронатного вихователя та розмір грошового забезпечення патронатних сімей в інтерв’ю із Ольгою Юрченко, директором Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Ольго Іванівно, патронатна сім’я – це нова форма захисту прав та інтересів дитини. З якою метою створюється така форма сім’ї?

  • На сьогодні один із напрямків державної політики щодо захисту прав дитини і сім’ї в цілому зорієнтований на те, щоб реалізувати в Україні таку форму тимчасового перебування дитини, що опинилася у складних життєвих обставинах, як патронатна сім’я. Патронатна сім’я – це альтернатива притулкам, центрам, які беруть на тимчасове утримання дітей, що потрапляють у складні життєві обставини. Патронатна сім’я створюється з метою надання дитині цілого комплексу соціальних послуг, у тому числі, для стабілізації у дитини психоемоційного стану. 

Тобто, патронатна сім’я, пов’язана, насамперед, із тимчасовим перебуванням дитини у такій сім’ї?

  • Так. Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та соціально-психологічна реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Термін перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя, як правило, не може перевищувати трьох місяців. Тобто, це може бути два місяці або три тижні, але загальний термін не може бути більше трьох місяців. Лише в окремих випадках, якщо за ці три місяці дитина не повертається у свою сім’ю, до біологічних батьків, за рішенням комісії із захисту прав дитини, цей термін може бути продовжений ще на три місяці. 

Які саме діти можуть потрапити до патронатної сім’ї?   

  • До патронатної сім’ї може бути направлена дитина, батьки якої ухиляються від виконання батьківських обов’язків; дитина, яка зазнала насильства у сім’ї, у разі, якщо родина, в якій перебуває дитина, зазнала певних побутових складнощів (це окремі ситуації, що несуть загрозу життю та здоров’ю дитини, проблеми зі здоров’ям у батьків, побутові проблеми у сім’ї). Хочу загострити увагу, що патронатна сім’я – можливість для тимчасового перебування для дітей різного віку (навіть для грудних немовля), які потрапили у складні життєві обставини. Як приклад, це можуть бути, раптова хвороба або загострення хронічних захворювань у мами, яка немає родичів, бабусь чи дідусів, на яких можна тимчасово покласти обов’язки виховання дитини. Теж ж саме можна сказати і про якісь раптові нещастя – згоріла хата, стихійне лихо тощо. Патронатна сім’я візьме на себе тимчасову турботу про дитину, яка втратила  когось із батьків або ж у випадку залежності батьків від алкоголю чи наркотиків дитина не отримує належного догляду і виховання.  

А хто ж буде тим патронатним вихователем? 

  • Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та соціально-психологічної реабілітації дитини у своїй сім’ї. Сім’я патронатного вихователя – це сім’я, у якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.
 Вимоги до патронатного вихователя:  
- громадянство України; - вища освіта;
- позитивний досвід виховання дітей;
- відповідні житлові умови для надання послуг з догляду виховання та соціально-психологічної реабілітації дитини в своєму помешканні.

Вік патронатних батьків:  для мам – від 35 до 60 років, для татів – від 35 до 65 років. 
Кандидат, пройшовши первинний відбір, разом з повнолітнім членом сім’ї, який братиме участь у наданні послуги патронату над дитиною, проходить обов’язкове навчання за Програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

Перелік документів для подання на кандидата у патронатні вихователі:
 - заява;
 - копія паспорта;
 - довідка про склад сім’ї (форма № 3);
 - копія диплома про вищу освіту;
 - копія трудової книжки (за наявності);
 - висновок про стан здоров’я (свого та осіб, які проживають разом із ним), складені за встановленою формою; (довідка від нарколога, психіатра та фтизіатра, в тому числі для осіб, які проживають разом із кандидатом у патронатні вихователі);
 - довідка про відсутність судимості, в тому числі у повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із кандидатом у патронатні вихователі;
- документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 - письмова згода на влаштування дітей до цієї сім’ї усіх повнолітніх членів сім’ї кандидата в патронатні вихователі, які проживають разом із ним, а також дітей, які досягли віку, коли спроможні надати таку згоду», - наголо.

Таким чином, патронатний вихователь обов’язково повинен мати вищу освіту; забезпечити відповідні умови проживання дитини – у дитини в патронатній родині має бути окрема кімната; патронатним вихователем не може стати особа, якій менше 35 років, жінка, якій більше 60 років, а чоловік, якому більше 65?

  • Так. І не менш важливою умовою є те, що патронатну сім’ю, на відміну від прийомної сім’ї, створює подружжя, а не одна особа. Патронатний вихователь не може поєднувати надання послуг патронату над дитиною з іншими видами діяльності, які перешкоджатимуть якісному виконанню умов договору про патронат над дитиною. Патронатний вихователь не може ніде працювати, щоб цілком і повністю надавати послуги патронату. За ці послуги він буде отримувати офіційну заробітну плату від держави, а в його трудовій книжці буде відповідний запис та нараховуватиметься трудовий стаж. Розмір грошового забезпечення у період перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя становить на місяць п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У період між влаштуванням дітей – півтора прожиткових мінімуми. Також на кожну дитину, влаштовану у патронатну родину, буде надаватися соціальна допомога. Вона залежить від віку дітей. Хочу зауважити, що законодавець таким чином прописав умови патронату, щоб не лише створити відповідні умови для захисту прав дітей та родин, які опинилися в складних життєвих умовах, але й допустити до патронатних вихователів людей не лише професійно підготовлених, а й по-справжньому дбайливих, чуйних, добрих до дітей.  Патронатними вихователями мають стати ті, хто має щире бажання допомогти.
Яка роль у створенні патронатних сімей Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді?
  • Ми зараз активно шукаємо кандидатів для створення патронатних родин у Житомирі, адже у нас таких ще немає. Тому будемо раді, коли такі охочі знайдуться. Кандидатам, які мають намір стати патронатними вихователями,  необхідно звернутися  до Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для отримання додаткової інформації щодо процесу запровадження цієї послуги в громаді. Адреса центру: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 43-А тел.: 47-09-42, 47-09-44.

Усім, хто буде читати це інтерв’ю хочу побажати мирного неба, міцного здоров’я, і, звичайно, не потрапляти у такі ситуації, коли Ваша дитина потребуватиме патронату. Але ніхто не знає, які випробування готує життя. Тому варто пам’ятати, патронатна сім’я - своєчасна підтримка дитини, яка потрапила у складні життєві обставини; це догляд, виховання, збереження життя та здоров’я дитини. Для України це нове явище, нова форма захисту дитини та родини, від ефективності впровадження якої залежатимуть і здоров’я, і доля дитини, і майбутнє української нації. Тому ж не будьмо байдужими, адже саме добро зберігає людство на Землі. А щаслива дитина – щаслива країна!

Дякую за інтерв’ю

zt-rada.gov.ua
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