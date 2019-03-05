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Ігор Гундич закликав громадськість до обговорення проекту плану перспективного розвитку області на 2019-2021 роки

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич представив проект карти перспективного розвитку Житомирщини на найближчі три роки та закликав громадськість до обговорення. Карту супроводжує буклет зі звітом досягнень регіону за 2014 – 2018 роки і стратегічними планами перспективного розвитку.
 
Про це він сказав журналістам, 1 березня, під час брифінгу.
 
«Для того, щоб результати децентралізації зайшли у кожне село, має бути активна громада. Тому зараз ми запитуємо у громад, які проекти є найбільш потрібними. Чекаємо на зворотній зв‘язок від населення. Важлива кожна ідея. Сьогодні – це ваша ідея, завтра – перспектива, післязавтра – конкретний результат», – сказав Ігор Гундич.
 
На Житомирщині планують реалізувати понад 700 проектів. Всі проекти враховують інноваційний потенціал Житомирщини, конкурентні переваги та стратегічне бачення розвитку, реформи у сферах освіти, охорони здоров’я і розвитку інклюзивного навчання, медичного обслуговування і містах і сільській місцевості.
 
Голова ОДА Ігор Гундич закликав усіх долучитися до обговорення планів перспективного розвитку області. Аби привернути увагу громадян до цього важливого проекту, карти і буклети з ілюстраціями окремих інфраструктурних проектів у містах і областях, а також – анкети зворотного зв’язку будуть розповсюджуватися волонтерами вже з початку березня.
 
У випадку зацікавленості інформуйте секретаріат Ради регіонального розвитку області:
 
• Поштова адреса – майдан С.П. Корольова, 1, м. Житомир, 10014 (з позначкою на листі «Секретаріат Ради регіонального розвитку Житомирської області»).
• Адреса електронної пошти – planrozvytku@gmail.com (тема листа «Для Секретаріату Ради регіонального розвитку Житомирської області»).
• Телефон – 0-800-21-46-46 (безкоштовно зі стаціонарних і мобільних).
 
Також Ігор Гундич анонсував проведення засідання обласної Ради регіонального розвитку, під час якого відбудеться презентація та захист підсумкового плану розвитку області.

oda.zt.gov.ua
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