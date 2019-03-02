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У лісі на Житомирщині знайдено тіло вбитого чоловіка, поліція встановлює особу. ФОТО

14 лютого до Попільнянського відділення поліції надійшло повідомлення  від місцевих жителів про виявлення на околиці лісу між двома селами тіла чоловіка. Правоохоронці просять громадян допомогти встановити особу загиблого.

Тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті виявили на околиці лісу, на відстані близько 1 км. від дороги Парипси - Саверці Попільнянського району.

За цим фактом нині триває досудове розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого та просять відгукнутись громадян, які володіють будь-якими відомостями щодо події. За попереднім висновком експертів, смерть чоловіка настала близько двох місяців тому.

Його прикмети: зріст 170-175 см, вік 30-45 років, середньої тілобудови, очі сірого кольору, волосся коротке, мав капловухість та незначні залисини, довжина стопи – 25,5 см.  

Графічно відтворений можливий вигляд загиблого.

Був одягнутий: куртка балонева темносинього кольору, жилетка чорного кольору з двома кишенями по боках та двома кишенями зверху, светр (реглан) темного кольору з капюшоном, спортивні штани темного кольору, кросівки спортивного типу, шкіряні чорниці рукавиці.  

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо особи загиблого або обставин події, повідомте за телефонами: (0412) 40-74-20, (04137) 2-53-03, (097) 974-34-63 або «102» чи зверніться до найближчого відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області
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