Житомирські активісти доставили депутата облради від "Батьківщини" Кропачова в столичний райвідділ поліції. Відео

Кілька десятків житомирян увірвалися на церемонію вручення дипломів випускникам Академії державного управління при Президентові України. Їх обурила присутність на церемонії депутата житомирської облради від "Батьківщини" Дмитра Кропачова.
Про це в ексклюзивному коментарі "Прямому" розповів громадський діяч Дмитро Корчинський.
"Житомиряни справді обурені, це резонансна справа. Обурені вони тим, що чотири місяці тому Кропачов на швидкості 150 кілометрів на годину у п'яному вигляді збив жінку, яку розірвало на шматки, і слідство не лише не закінчене, а воно навіть не почалось, на превеликий жаль, йому навіть не висунуті обвинувачення, він проходить в якості свідка і його певне покриває житомирська поліція. Всі цим обурені, "качають" Житомир", - розповів Корчинський.
За словами громадського діяча, активісти увірвались на церемонію, і затримали депутата та доправили його у найближче відділення поліції — Шевченківське райуправління.
"На думку активістів, якщо житомирська поліція не відкриває справу проти Кропачова, то це має зробити київська", - припустив Корчинський.
Нагадаємо, у листопаді минулого року у селі Тетерівка 38-річний водій автомобіля Toyota Highlander скоїв наїзд на 60-річну місцеву жительку, яка йшла по нерегульованому пішохідному переходу на неосвітленій ділянці дороги. Жінка загинула на місці.
За інформацією місцевих ЗМІ, за кермом автомобіля Toyota Highlander був депутат Житомирської обласної ради Дмитро Кропачов.
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