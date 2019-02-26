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У Житомирі визначили місце де буде встановлено пам’ятник воїнам АТО

Щоб остаточно визначитися з місцем, де буде встановлено пам’ятник воїнам АТО Житомирщини,  25 лютого у сесійній залі міської ради знову зібралися військовослужбовці та родини загиблих.

На початку зустрічі міський голова Житомира Сергій Сухомлин зазначив, що у представників громадськості та міської влади має бути єдине бачення щодо локації.

«Перш за все ми маємо остаточно визначитися з місцем. Ми просто втрачаємо час. Ви ж розумієте, що є процедура. Проект рішення має бути оприлюднений на сайті за 20 днів до голосування, потім конкурс. Як ви пам’ятаєте, спочатку була запропонована локація на майдані Соборному навпроти магазину «Темп», де раніше стояв пам’ятник указу президії Верховної Ради СРСР про нагородження Житомира орденом трудового червоного прапора. Було рішення виконкому, ми навіть оголосили конкурс. Але у червні минулого року під час обговорення у цій залі з’явилася думка, щоб поставити пам’ятник на монументі Слави, потім запропонували встановити пам’ятник на місці Леніна. Ми одразу пояснили, що цей процес може затягнутися на 2-3 роки, бо планується масштабна реконструкція майдану Соборного. На минулому тижні до мене знову прийшли представники ветеранських організацій, які й ініціювали ці збори, щоб остаточно визначитися з місцем», – сказав міський голова.

За словами члена спілки «Ветерани Російсько-Української війни Житомирщини» Михайла Сліпченка, учасники АТО і родини загиблих воїнів не проти встановлення пам’ятника на місці, яке було запропоноване міською владою з самого початку.

«Чим швидше ми вирішимо, тим швидше у Житомирі з’явиться місце для вшанування героїв. Якщо говорити про локацію навпроти магазину «Темп», то у нас вже є рішення виконкому, яке ми ухвалювали раніше. Треба просто оголосити новий конкурс, це десь два-три місяці, і визначатися з пропозиціями. Якщо все буде добре, всіх все влаштує, то вже цієї осені можемо починати будівництво», – додав Сергій Сухомлин. 

Після обговорення присутні більшістю голосів підтримали пропозицію щодо встановлення пам’ятника воїнам АТО Житомирщини на місці указу президії Верховної Ради СРСР про нагородження Житомира орденом трудового червоного прапора.

Міський голова наголосив, що архітектори обов’язково враховуватимуть побажання військовослужбовців та членів родин загиблих.

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