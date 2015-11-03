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У Житомирі взято під варту підозрюваного у скоєнні серії розбоїв – на приватних підприємців та ювелірну майстерню

Завдяки професійним спільним діям процесуальних прокурорів, слідчих слідчого управління та оперативних працівників підрозділу карного розшуку ГУНП в області оперативно розкрито чергове кримінальне правопорушення – серію розбоїв, вчинених у Житомирі за участю раніше судимого місцевого жителя. 

У суботу, 23 лютого 2019 року, погоджене із прокуратурою області клопотання щодо обрання підозрюваному у вчиненні розбоїв запобіжного заходу розглянуто судом.

Ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Установлено, що 21.02.2019, після 18.00 год., до службового приміщення приватних підприємців, що по вул. Київська, у Житомирі, зайшли троє осіб, та, застосувавши до чоловіка і жінки насильство – одягнули металевій кайданки, зв’язали обом руки і ноги, погрожуючи зброєю, викрали 4 тис доларів США та зникли.

Цього ж вечора, після 20.00 год., скоєний ще один розбійний напад на ювелірну майстерню. Зокрема, кілька осіб, обличчя яких сховані під масками, зайшовши у приміщення майстерні та застосувавши до чоловіка насильство, небезпечне для життя і здоров’я, викрали із трьох сейфів золоті заготовки для виготовлення ювелірних виробів.

Наразі триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, розшукуються інші особи, причетні до скоєння серії розбоїв.  

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 187 КК України (обидва факти об’єднані в одне кримінальне провадження) проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура області.  

Довідково: відповідно до санкції зазначеної статті, за розбій, поєднаний з проникненням у житло чи інше приміщення, передбачено покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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