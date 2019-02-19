Аварійний ямковий ремонт триває у Житомирській області

Упродовж минулого тижня, з 11 по 15 лютого, на автомобільних дорогах загального користування державного значення Житомирської області дорожні організації працювали над ліквідацією аварійної ямковості.
За цей період було відновлено більше 2600 квадратних метрів пошкоджень. Роботи проводились на Київ-Чоп М-06 в Коростишівському та Новоград-Волинському районі, Київ-Ковель-Ягодин М-07 в Малинському районі, на Виступовичі – Житомир – Могилів - Подільський М-21 в Овруцькому, Коростенському, Житомирському районах області.
З початку лютого на дорогах державного значення усунено майже 4300 квадратних метрів вибоїн.
Для інформації: аварійний ямковий ремонт – вимушений крок для забезпечення безпеки руху. Роботи з відновлення дорожнього одягу будуть розпочаті з приходом стабільного тепла.
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