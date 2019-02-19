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Ігор Гундич дав догану своєму заступникові

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич дав догану своєму заступникові за неналежне виконання службових обов’язків.
 
Відповідне розпорядження «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності Лагути Я.М.» підписав керівник області 14.02.2019.
 
Зокрема, догана оголошена за незабезпечення належного контролю за використанням в повному обсязі коштів державної субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа», повернення до Державного бюджету Житомирською областю 9 966,3 тис. грн, що складає 54,6 % від виділених коштів.
 
«Коли держава надає величезні ресурси на придбання житла дітям-сиротам, ми не маємо морального права стояти осторонь і відпускати ситуацію на самотік. Тим часом хлопець-сирота у Коростенському районі вишукує будь-який варіант, аби знайти житло собі і маленькому сину», – наголосив голова ОДА.
 
Також Ігор Гундич додав, що далі буде більш жорстко реагувати на невиконання інших доручень і дедлайнів.
 
Нагадаємо, голова ОДА був незадоволений темпами виконання будівельних та ремонтних робіт на об‘єктах, які він перевірив минулої суботи.
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