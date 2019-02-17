Ігор Гундич: Найкращий технагляд – виїзд на об’єкти без попередження і у вихідний

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич уже не вперше у вихідні перевіряє хід робіт на об’єктах, які реконструюють в області. Адже впевнений, що виїзд на роботи без попередження – це найкращий технагляд для підрядників.
Так у суботу, 16 лютого, Ігор Гундич перевірив, як ведуться роботи на медичних об’єктах – Житомирському онкологічному диспансері та реанімаційному відділенні №2 обласної лікарні ім. Гербачевського.
«Найкращий технагляд – виїзд на роботи без попередження і у вихідний. Перевіряю будівництво обєктів, на які держава і область спрямовують мільйони. Завершуємо будівельні роботи в реанімаційному відділенні №2 обласної лікарні ім. Гербачевського, чого заклад потребував десятки років. Відділення реконструюється за євростандартами та технологіями чистих приміщень, що необхідно для отримання міжнародних сертифікатів. Також завершуємо першу чергу реконструкції онкодиспансеру і паралельно добудовуємо корпус», – зазначив Ігор Гундич.
Керівник області також оглянув, як ведуться фінішні роботи в операційній для придбаного 2 ангіографа та приміщення під сам апарат.
В обласному онкодиспансері, окрім утеплення, вже зведено двоповерхову прибудову та ведуться демонтажні та паралельно монтажні роботи усередині старого корпусу – харчоблоку, підвального приміщення, санвузлів.
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